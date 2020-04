Overleden persoon steekpartij Weimarstraat blijkt 36-jarige Hagenaar

De steekpartij vond rond kwart over twaalf plaats in de buurt van de kruising tussen de Weimarstraat en de Fahrenheitstraat in het Regentessekwartier, even buiten het centrum. Het slachtoffer werd in de Weimarstraat aangetroffen, maar is mogelijk een stuk verderop neergestoken. De politie had ook delen van de Fahrenheitstraat, de Valkenboskade en Valkenboslaan met linten afgezet met linten.