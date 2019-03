Overleden Poolse man in Weimarstraat kwam om door koolmonoxidevergiftiging

Op de dag dat de man werd aangetroffen, stelden de hulpdiensten vast dat er een hoge concentratie koolmonoxide in de woning was. In totaal werden twaalf mensen, van wie vier politieagenten, naar het ziekenhuis gebracht omdat die zich onwel voelden. Officieel kon de dood van de Poolse man nog niet aan de koolmonoxide worden gelinkt, maar de vandaag gepubliceerde resultaten van het politieonderzoek geeft uitsluitsel. Wel loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek naar de hoge concentratie koolmonoxide in de woning.



Het slachtoffer is Radoslaw Jastrzebski. Volgens de nicht van de Pool verbleef hij de laatste drie jaar bij de kapper in de Weimarstraat. De politie bevestigt dat dit zijn verblijfplaats was. Eerder zei de kapper tegen deze krant dat Radek geen ruimte bij hem huurde, maar dat de Pool hem af en toe geld gaf om er te mogen slapen. Als hij geen geld had, hoefde hij niet te betalen. Dat bestrijdt zijn nicht, die zegt dat haar neef wel huur betaalde. Hij zou de afgelopen maanden bovendien vaker geklaagd hebben over hoofdpijn. De familie is een doneeractie gestart om een waardig afscheid voor de man te kunnen regelen.



