Overleden vrouw Frambozenstraat is 36-jarige bewoonster

Interview 'Niets is voor altijd, dat heb ik geleerd'

16:02 Het levensverhaal van Nazima Ramdin (51) leest als een surrealistische roman. Haar vader leerde ze pas laat in haar leven kennen, haar broer werd door racisten vermoord, er was een pijnlijke scheiding én ze had een ongeluk met ernstige lichamelijke gevolgen. Het heeft haar allemaal alleen maar sterker gemaakt.