Overleden vrouw Frambozenstraat is 37-jarige bewoonster

Krikke berispt ambassa­deur Roemenië na chaos bij verkiezin­gen

15:15 Burgemeester Pauline Krikke heeft vanmiddag de ambassadeur van Roemenië berispt nadat dit weekend de vlam in de pan sloeg bij de verkiezingen in het ambassadegebouw in Den Haag. Roemenië moet haar verkiezingen in Nederland voortaan beter organiseren, was haar dringende advies. En alle Roemenen die in de rij staan, moeten voortaan de kans krijgen hun stem uit te brengen, vindt Krikke.