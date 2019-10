Overlijden van Haagse boswachter Jenny (41) maakt veel los: ‘Haar aanstekelijke enthousiasme zal me altijd bijblijven’

‘Het overlijden van Jenny is een zwaar verlies voor ons allen’, schrijft natuuronderzoeker Adri Remeeus onder het In Memoriam op boswachtersblog.nl, waar Van Leeuwen regelmatig voor schreef. ‘Ik trok regelmatig met Jenny op tijdens excursies of gewoon samen naar vogels en vlinders kijkend in de Duivenvoordse-veenzijdse polder. Haar aanstekelijke enthousiasme zal me altijd blijven. Ik zal haar aanwezigheid in onze groene wereld zeer missen.’



Lia van den Broek van Stichting 3 maart ‘45 schrijft over de ‘prachtige vrolijke dame van het Haagse Bos’: ‘Ze heeft zich met onze Stichting in volle overtuiging ingezet om samen de historie van het bos met het bombardement van het Bezuidenhout in alle pracht en praal te vertellen. Ze was voor ons een drijvende kracht achter allerlei mooie initiatieven in het bos. (...) We zullen haar enthousiasme zeker missen.’