Overmatig mediagebruik: Kleuters te lang en te veel achter digitale schermen

Voeden we kinderen op als kasplantjes?

,,Dat gevaar is er wel. Kinderen zijn snel afgeleid door schermen en de gevolgen van overmatig mediagebruik zijn groot.‘’



Wat voor gevolgen zijn dat?

,,Schermen zijn voor kinderen zeer prikkelend. Er zijn veel flitsende kleuren en geluiden, waar ze gemakkelijk aan wennen. Hierdoor raken ze in het dagelijkse leven snel verveeld en verkleint hun aandachtsspanne, waardoor ze steeds vaker gaan zeuren om een smartphone of iPad. Ouders weten vaak niet hoe ze daarmee om moeten gaan.”



Hebben ouders dat niet zelf veroorzaakt?

,,Zeker bij zulke jonge kinderen hebben ouders wel de controle over de situatie. Daarom is het belangrijk dat de ze het goede voorbeeld geven. Dat is lastig.‘’



Merk je in de bibliotheek dat kleuters hierdoor minder lezen?

,,Die vraag krijg ik vaak, maar dat is niet het geval. Ik merk vooral dat ouders zich heel bewust zijn van het probleem en er echt mee bezig zijn. We lenen veel prentenboeken uit. Ouders zien nog steeds de waarde in van lezen en voorlezen.''