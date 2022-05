Overstekende fietser gewond bij aanrijding met busje in Rijswijk

De Haagse trots is meer dan ooit terug: ‘Het is eindelijk weer leuk om voor ADO te zijn’

Groot feest in Leo’s Koffiehuis in Laakkwartier. Na de late 1-1 van ADO Den Haag tegen Excelsior dansen en springen de fanatieke supporters in het rond, hardop dromend van een terugkeer in de eredivisie. Zondag, tijdens de tweede en allesbeslissende wedstrijd, zal het koffiehuis weer tot de nok toe vol zitten, want ADO leeft weer in de Haagse regio.

