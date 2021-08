Overstekende fietsster onder tram op Turfmarkt, naar ziekenhuis gebracht

Vrouw die agenten sloeg krijgt voorwaarde­lij­ke taakstraf: ‘Ik mag toch leven?’

9 augustus Een geval van geluidsoverlast in de Muziekbuurt in Rijswijk loopt op 6 februari behoorlijk uit de hand. Vier agenten werken een slaande en schoppende vrouw tegen de grond die weigert de audioset in te leveren. Voor de rechter toonde ze maandag geen berouw: ,,Het was de druppel die de ketel doet overlopen.”