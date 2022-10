Overval bij juwelier in Voorburg, politie zoekt getuigen

De inbraak vond vermoedelijk plaats rond 3.00 uur. De politie werd ingelicht nadat het alarm in de winkel was afgegaan. De ruit van de winkel was ingeslagen en er werd een gestolen auto aangetroffen. Die is vanmorgen weggesleept en in beslag genomen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De politie doet buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden. Mensen die mogelijk iets hebben gezien worden opgeroepen zich te melden.