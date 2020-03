Overval door jongens met mondkapjes

Het is druk in de speeltuin, maar beheerder Erol houdt zijn kinderen liever thuis

16:36 De zon schijnt, de temperatuur schrijft dubbele cijfers en de scholen zijn dicht: wat doe je dan als kind of ouders - je gaat naar de speeltuin! Deze dagen is het dan ook een drukte van belang in speeltuinen en sportveldjes in de stad.