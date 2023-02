Overval op Albert Heijn aan Paul Krugerplein in Den Haag, verdachten spoorloos

Nederland wil geboren Hagenaar Moussa uitzetten naar land van voorouders, maar dat blijkt lastig

De Nederlands-Marokkaanse Moussa Lghoul (48), die in het verleden werd veroordeeld voor het verheerlijken van jihadistisch geweld, zit sinds kort vast in het Detentiecentrum in Rotterdam. Omdat zijn Nederlanderschap hem is afgenomen moet hij nu worden uitgezet naar Marokko, maar dat blijkt heel lastig. ,,Mensen snijden zichzelf hier open omdat hun situatie uitzichtloos is.’’

