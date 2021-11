Overval op Albert Heijn Apeldoornselaan, politie zoekt verachte met mes

Persoon naar ziekenhuis en woningen ontruimd na autobrand in parkeerga­ra­ge Utrecht­sestraat

In een parkeergarage aan de Utrechtsestraat in Den Haag is vanmorgen brand uitgebroken. In de garage stond een auto in lichterlaaie. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om de situatie onder controle te krijgen.

12:09