Overval op Gall & Gall aan Bankastraat, verdachte in limegroene zwembroek gezocht

Lieve Rachel Politie stond op scherp na aanslagen, maar Eef Hoos zei ‘gefelici­teerd’ en liep weer door

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij in de rubriek Lieve Rachel over de reeks van aanslagen tegen Sijthoff Pers, indertijd uitgever van de Haagsche Courant, eind jaren 80.

22 juli