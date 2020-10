Overval op groothandel Big Foot Center

aan de stok Ongemak bij ongesteld­heid? Menstrua­tie-ex­pert Martine weet er wel raad mee

16 oktober Ongesteld zijn is lichamelijk ongemak waar een tampon een afdoende oplossing voor is, lijkt de boodschap. ,,Dat is niet waar’’, zegt de Haagse menstruatie-expert Martine van Leeuwen in de rubriek Aan de stok.