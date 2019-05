Overval op McDonald's in winkelcentrum Leidsenhage

Rutte: De kans dat Trump in juni naar Den Haag komt is klein

11:08 De kans dat de Amerikaanse president Donald Trump rond het Amerikaanse zakencongres begin juni in Den Haag naar Nederland komt, is volgens premier Mark Rutte klein. ,,Het lijkt erop dat Trump dan een volle agenda heeft.’’ Rutte hoopt dat het hoge Amerikaanse bezoek er in augustus bij de viering van de bevrijding in Terneuzen wel bij is.