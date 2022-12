Overval op woning in complex Karel Doormanlaan: politie op zoek naar twee verdachten

Op haar zestigste gaat Karen nieuw boekenavon­tuur aan: ‘Denk weleens: waar ben ik aan begonnen?’

‘Klanten stonden bijna met tranen in hun ogen.’ Voor hen probeert Karen van Dulmen Krumpelman (60) op de plek van boekenzaak Parimar een ontmoetingsplaats voor de buurt te behouden. De winkel aan de Korte Molenstraat in Den Haag sluit eind deze maand de deuren. Het is de tweede keer dat op deze manier een boekenzaak wordt behouden in Den Haag.

20 december