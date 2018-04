Overvallen pizzabakker geeft straatfeest als dank voor steun

Tachtig kilo vlees heeft hij besteld. ,,Daar maak ik huisgemaakte döner kebab van. En verder bereid ik voor het straatfeest hier voor de deur ook salade en een vegetarische pasta.'' Geen pizza? ,,Heel misschien, maar het liefst bied ik iets nieuws. Want de meeste mensen die naar het feest komen, zijn vaste klanten van de pizzeria. Allemaal bekenden uit de buurt.''



De 54-jarige Franco Arslan maakte op 5 januari angstige momenten door toen twee mannen hem overvielen. Zijn vrouw Gül (48) was net vertrokken, Franco had al wat opgeruimd en stond alvast uien te snijden. ,,Ik heb ze niet eens goed zien binnenkomen, maar opeens werd ik bij mijn shirt gepakt en richtte een man een wapen op me.''



Aan deze rover moest de Turkse Hagenaar zijn portemonnee afgeven. Die was leeg waarna de tweede dader zich vruchteloos op de kassa stortte. ,,Ze waren gestrest. Toen ik vertelde dat mijn buren politiemensen zijn, vertrokken ze snel. Ik heb nog minutenlang staan trillen.''



Na de mislukte overval kon Franco Arslan een tijdlang niet slapen. ,,Telkens kwamen de beelden van de overval voorbij. Ik realiseerde me dat je in één klap weg kunt zijn. En dat er mensen zijn die dat voor een paar tientjes doen, want meer cash zat er niet in de kassa die ze niet open kregen.''