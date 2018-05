Overvaller bedreigde medewerker zonnestudio met steekwapen

De overval vond plaats rond 21.40 uur bij de zonnestudio. Hij ging direct op de medewerker af met een steekwapen. Hij eiste geld, maar toen de medewerker het op een gillen zette, koos hij het hazenpad en heeft daardoor geen buit kunnen maken. Hij reed op een witte herenfiets weg, richting het winkelcentrum De Bogaard.



De politie wil in contact komen met getuigen. Gisteren werd er gesproken over een ‘lichtgetinte’ man, maar vandaag blijkt het om een blanke man te gaan met een zongebruinde huid. Hij had een halfkorte, bruine jas aan en een zwarte trui met capuchon met gele afdruk. Hij droeg een rood-bruine broek en had zwarte gympen met witte zool om zijn voeten. Ook opvallend: er hing een plastic Jumbotas aan zijn stuur.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!