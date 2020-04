Overvaller gekleed als postbezorger overvalt woning in Rijswijk

Een buurman hoorde gistermiddag rond 16.30 uur vreemde geluiden in de woning van zijn buurvrouw en besloot poolshoogte te nemen. ,,Hij zag uit de naastgelegen woning een man komen die als postbezorger gekleed was”, laat de politie vandaag weten. Bij het zien van de buurman nam de verdachte de benen. ,,Gewaarschuwde politieagenten troffen in de woning een vrouw aan die vertelde dat ze overvallen was.”

De overvallen bewoonster was behoorlijk overstuur en sprak gebrekkig Nederlands, dus kon zij niet direct vertellen wat er precies gebeurd was. In eerste instantie werd gemeld dat de vrouw gewond was geraakt bij de overval, dit bleek later niet het geval.