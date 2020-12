Overvaller van Albert Heijn bij Het Kleine Loo nog niet aangehouden: ‘Benader verdachte niet zelf’

Het gaat om een lichtgetinte man, die rond de 30 jaar oud wordt geschat. Hij heeft een mager postuur, draagt donkere kleding en heeft een muts op.



Mensen die de man zien worden opgeroepen om zich bij de politie te melden en om de man niet zelf te benaderen. Rond 23.30 uur liet de politie weten dat er nog geen verdachte is aangehouden.



Wat zich precies in de winkel heeft afgespeeld en of de man buit heeft gemaakt, kan de politiewoordvoerder nog niet zeggen. ,,Het onderzoek is nog in volle gang.” Wat de politie wel kon zeggen is dat er voor zover bekend geen mensen gewond zijn geraakt.