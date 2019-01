Overvaller werkt hardhandig supermarktmedewerker naar de grond

Op de beelden is te zien dat de twee overvallers, een man en een vrouw, met een capuchon op klaarlichte dag de supermarkt binnenkomen. Het is dan ongeveer half 2 ’s middags. De medewerkster van de supermarkt vraagt of zij hun capuchon konden afdoen, maar voelt meteen aan dat het foute boel is.



De vrouwelijke overvaller komt bij de medewerkster staan, terwijl de mannelijke dader een vuurwapen tevoorschijn haalt. De vrouw gaat achter de toonbank op zoek naar geld. Als dat niet lukt, trekt ze de medewerkster hardhandig naar de kassa toe en werkt haar naar de grond. De overvaller kan in totaal ongeveer 1.000 euro buitmaken, terwijl de medewerkster doodsangsten uitstaat op de grond.



Het slachtoffer heeft geen fysiek letsel overgehouden aan de overval, maar lijdt aan enorme emotionele schade. De politie roept dan ook getuigen op die meer weten over de overvallers. Het gaat om een blank koppel, waarschijnlijk van Oost-Europese afkomst.



