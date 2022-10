Overvallers binden vrouw en schilders vast in Wassenaar en vader redt zoontje op nippertje van auto

Top10Overvallers die een vrouw (72) en schilders vastbinden in Wassenaar, verbijstering over oprichting en naam van islamitische privéschool en een vader die zijn rennende zoontje op het nippertje redt van een voorbijrijdende auto. Dit zijn onze meest gelezen verhalen van afgelopen week.

Vader trekt rennend zoontje net op tijd terug voor frontale botsing met voorbijrijdende auto

Een oplettende vader heeft een flink ongeluk voor zijn zoontje weten te voorkomen. Op dashcambeelden is te zien hoe hij het jongetje stevig terugtrekt als die de straat op wil rennen en bijna voor een voorbijrijdende auto belandt.

Mannen met bivakmutsen binden vrouw (72) en schilders vast bij overval in miljoenenvilla

Drie gewapende overvallers hebben maandagochtend een 72-jarige vrouw vastgebonden in haar miljoenenvilla aan de Konijnenlaan in Wassenaar. De verdachten haalden waardevolle spullen uit haar huis en vluchtten daarna in een gestolen busje van een schildersbedrijf.

Verbijstering over oprichting en naam van islamitische privéschool: ‘Wat een krankzinnige gedachtegang’

‘Misselijkmakend’, ‘walgelijk’, ‘zorgelijk’. De reacties op het Achterhuis Lyceum liegen er niet om. Haagse politici zijn verbijsterd over de oprichting en de naam van de islamitische privéschool door Soner Atasoy. Atasoy was directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, waarover de veiligheidsdiensten waarschuwden dat leerlingen mogelijk beïnvloed konden worden door ‘salafistische voormannen’.

Een nier kan Kitty’s leven redden, maar mensen noemen haar oproep toch egoïstisch

Kitty heeft dringend een nieuwe nier nodig. Alleen is er niemand in haar kring van familie en vrienden die haar kan helpen. Daarom deed ze een oproep op internet. Meer dan tien wildvreemde mensen stapten tot dusver naar voren. Ze wilden de 51-jarige moeder van twee graag een van hun nieren geven. Maar Kitty kreeg ook kritiek na haar oproep. ,,Ik werd zelfzuchtig genoemd, dat ik dit durf te vragen.”

Erik (55) lag na botbreuken en klaplong onrustig op ziekenhuisbed, totdat hij een vr-bril kreeg

De 55-jarige Erik Dekker heeft veel pijn nadat hij bij een val van de trap vier ribben brak én een klaplong opliep. Naast een morfinepompje krijgt hij in het ziekenhuis een virtual reality ervaring. En dat werkt: ‘Ik ontspande en voelde minder pijn’.

In vijftien seconden liet Myron (17) het leven: zijn vader bidt voor belagers die zijn zoon doodden

In vijftien seconden was het gebeurd. Toen was Myron, zeventien jaar oud, dood. In het proces tegen de negen verdachten kwamen dinsdag de broers aan bod die hem schopten, daarna zou één van hen een mes diep in het puberlijf hebben gestoken. Myrons vader sprak voor het eerst. Hij bidt voor ze.

Achtervolging en inval in hotel: in Duitsland gesignaleerde verdachte is arrestatieteam te slim af

Een arrestatieteam is dinsdagavond een hotel in Rijswijk binnengevallen in verband met een zoekactie naar een in Duitsland gesignaleerde verdachte. Eerder op de dag was er voor de zoekactie ook al een wilde achtervolging in het centrum van Den Haag. Agenten hebben daar een auto klemgereden, maar de inzittenden wisten te ontsnappen.

No-nonsense Marcel was heer en meester in lastige transporten

Marcel was heer en meester in lastige transporten. Te zwaar of te groot bestond niet. Hij loste ketels en turbines en ook, samen met Anja, een wolk van een baby. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Marcel van der Goes (11 juni 1960 – 12 september 2022).

Nachtmerrie huurders komt uit: een warmtepomp van bijna 3 meter in de achtertuin

Daar gaat je achtertuin. Een warmtepomp van bijna 3 meter hoog en 2 meter breed, voor het keukenraam. Ron van Lingen en tientallen buren gruwelen ervan. De woningcorporatie is echter resoluut: er is geen andere plek voor.

Van Ramses Shaffy tot Bob Geldof: Hagenees René Bom leefde een rock-’n-roll leven in selfies

Sommige Hagenezen zijn gewoon een begrip. Iedereen kent René Bom van Parkpop of als nachtburgemeester en hij kent weer iedereen. Maar wie is toch deze man die elke dag een ander T-shirt over Den Haag draagt? Tijd voor een autobiografie.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week