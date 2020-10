Overvallers doen zich voor als agenten en bedreigen inwoners met vuurwapen, politie zoekt getuigen

Golfbrekers Musicon zet de schouders eronder: ‘We zijn er een beetje aan gewend geraakt’

15:01 Musicon aan de Soestdijksekade in Den Haag blijft open. Hoewel er geen alcohol gedronken mag worden, kunnen bands in het popcentrum blijven repeteren. Directeur Daan van der Bruggen (47) blijft onverminderd positief, ondanks alle beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen, vertelt hij in de rubriek Golfbrekers.