Overvalverdachte buurtsuper Sunny weer op vrije voeten

De Haagse rechtbank heeft vandaag de verdachte van een overval op buurtsupermarkt Sunny aan de Holtenstraat in Den Haag vrijgelaten. Volgens de officier van justitie is er te weinig bewijs dat Hagenaar Ibrahim I. (21) in juni vorig jaar met een (nep)vuurwapen de zaak is binnengestapt en ,,Ik wil geld”, schreeuwde tegen de winkelier.

De eigenaar van de supermarkt bij het Zuiderpark is in een jaar tijd drie keer overvallen, bleek vandaag tijdens de zitting. Bij de overval op 3 juni liet de overvaller een tas achter in de zaak. Daarop zaten de vingerafdrukken van verdachte Ibrahim I. uit Den Haag. Tijdens de zitting vrijdag herhaalde de verdachte dat hij regelmatig in de zaak komt voor zijn dagelijkse boodschappen. Zo gek was het dus niet dat zijn vingerafdrukken op een tasje waren achtergebleven.

Volgens zijn advocaat voldoet verdachte, met het lange postuur van een basketballer, niet aan het signalement van de overvaller. Die was volgens de eigenaar van Sunny niet zo lang. Bovendien had de overvaller blauwe ogen, terwijl Ibrahim zwarte ogen heeft. ,,Ik heb medelijden met de eigenaar die in één jaar drie keer is overvallen”, zei de officier van justitie tijdens de zitting. Maar door gebrek aan bewijs moest ze de verdachte Hagenaar wel vrijpleiten voor de overval op Sunny.

Dat was anders voor een inbraakpoging aan de Van Ruysbroekstraat eind vorig jaar.

Kulverhaal

Een buurtbewoner zag hem daar naar binnen klimmen ’s avonds door een klein, geopend raampje, en waarschuwde de politie. Toen de agenten arriveerden was de oudere bewoner, al door I. wakker geschrokken. ,,Ik wilde alleen maar schuilen voor de regen”, zei I. over de inbraakpoging. Een kulverhaal, meende de officier van justitie . ,,Dan had u ook gewoon in het portiek van de woningen daar kunnen gaan staan”, meende de aanklaagster.

Ze eiste tegen I. een celstraf van 11 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij zou zich ook schuldig gemaakt hebben aan andere inbraken in Delft en Den Haag, en aan een straatroof in Dordrecht. De man zit al langere tijd in voorarrest. Daarom wordt hij, in afwachting van de uitspraak over twee weken, alvast vrijgelaten uit voorarrest.