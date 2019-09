Overvolle containers zijn doorn in het oog van wijkbewoners Leidsenhage: ‘Het lijkt een glasfabriek’

,,Ik heb er een uurtje gestaan en er werden steeds flessen en potten er bijgezet”, zegt De Heus die in de gemeente Leidschendam-Voorburg woont. ,,Er waren veel mensen die er een foto van maakten en er schande van spraken. Het leek wel een glasfabriek.” Volgens de wijkbewoners die passeerden komt het vele glaswerk van de horeca-bedrijven, maar volgens De Heus is niets minder waar. ,,Het waren gewone mensen die de flessen en het glas neerzetten, geen bedrijven.” Volgens De Heus hebben de ondernemers speciale containers en komt het glas dus niet van hen.

Om het probleem, dat al langer speelt, aan te kaarten is De Heus meerdere keren naar Avalex gestapt. ,,Die waren al op de hoogte, zeiden ze.” Hij verwijt het bedrijf dan ook dat er nog geen actie ondernomen is. ,,Ik heb meerdere keren gemeld dat deze containers vol waren. En aangezien de containers een sensor hebben, vind ik dat Avalex de schuldige is in dit verhaal.” Via de sensor waar De Heus over spreekt komt namelijk een melding binnen als de bakken vol zijn. ,,Maar toch worden de containers dan niet geleegd.”