Overvolle wijk is hels over dichtgooien peperdure garage: ‘Nondeju, nog eens 100 auto's op straat’

VAN WIEG TOT GRAF Herbert was nog geen 8 jaar oud toen hij in beschonken toestand thuiskwam: ‘Schrik van de Beeklaan’

Om de buurt wat rust te gunnen moest Herbert zijn dienstplicht in Suriname vervullen. Uiteindelijk was het de liefde voor een vrouw die het beest in hem wist te temmen. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Herbert Berg (25 december 1947 – 10 november 2021).

1 december