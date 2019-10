Overzomeren op Nova Zembla: Haagse Schoolschilder legde het poollandschap vast

Na ruim 400 jaar is het nog steeds een heroïsch verhaal: de ontdekkingsreis van Willem Barentsz naar Nova Zembla. De Haagse schilder Louis Apol kon erover meepraten. In 1880 nam hij deel aan een wetenschappelijke expeditie naar het gebied voorbij de Noordkaap om al tekenend, schetsend en schilderend verslag te doen van een scheepsreis in het voetspoor van de beroemde Nederlandse zeevaarder. In museum Panorama Mesdag is een tentoonstelling geopend rond de bijzondere reis van de schilder, die tot dan toe vooral bekend was om zijn lieflijke Hollandse winterlandschappen.



,,Louis Apol heeft vier maanden meegevaren op een poolschoener met de toepasselijke naam Willem Barents die vanaf 1871 meerdere excursies heeft gemaakt naar Nova Zembla'', zegt Suzanne Veldink, die voor de expositie in Panorama Mesdag uitgebreid onderzoek heeft gedaan. ,,De expedities hadden deels een wetenschappelijk doel. Het KNMI voer mee voor klimaatonderzoek en er werd studie gedaan naar het leven in het poolgebied. Tijdens de expedities werden ook dieren meegenomen die uiteindelijk in Artis terechtkwamen. Louis Apol heeft zich vrijwillig aangemeld, hij deed mee op de derde tocht van de Willem Barents. Bij de eerste twee excursies was de Engelse fotograaf William Grant meegegaan, nu was hij degene die verslag moest doen.''