OVV-baas Dijsselbloem hard in oordeel over gemeente: ‘Dit is een oerzonde’

Door dit jarenlange gedogen verloren de gemeente en de hulpdiensten uit het oog dat de vreugdevuren zo groot werden dat ze een risico op zich gingen vormen voor de veiligheid van Scheveningers. ,,Het is van een klein evenement, met een vuurstapel van 4 meter hoog, uitgegroeid tot een stapel van 45 meter hoog, waar steeds meer publiek op af komt. De gemeente had nooit terecht mogen komen in het scenario dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden.”



De OVV kan uit de roerige geschiedenis van Haagse jaarwisselingen verklaren hoe deze cultuur van ‘laat maar gaan’ is gegroeid. Maar begrip heeft Dijsselbloem daar niet voor. ,,Het is heel goed dat ooit is gezegd: we doen een paar grote vuren op het strand zodat het in de wijken rustig blijft. Maar je kan het niet zo ver laten komen dat je je laat chanteren door bouwers die zeggen: als wij onze zin niet krijgen dan gaan we het doen zoals vroeger. Als je dat laat gebeuren dan ben je in de hoek geschilderd, dan zijn de opties die een burgemeester nog heeft heel beperkt.”