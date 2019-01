OVV over vreugdevuren: ‘De beelden waren angstaanjagend’

De Onderzoeksraad neemt de zwaar uit de hand gelopen situatie tijdens de jaarwisseling in Scheveningen onder de loep. Maar waarom? En wat zijn de onderzoeksvragen?

,,Het zag er buitengewoon angstaanjagend uit’', zegt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad. ,,Er was een gevaarlijke situatie. Dat is voor ons een belangrijke reden om onderzoek te doen. De vragen spitsen zich toe op drie elementen. Allereerst de brand zelf. Hoe is het gekomen? Hoe zat het met de windrichting? En hoe hoog was het vuur? Maar we gaan ook naar de bestuurlijke randvoorwaarden kijken. Daarbij komt het vergunningsvraagstuk aan de orde, de bestuurlijke constellatie. Hoe was dit nu in allerlei vergunningen of niet-vergunningen ingebed? Wat zijn de ontwikkelingen daarin geweest? En last but not least, hoe was de crisisorganisatie? Wie heeft wat gedaan toen het niet goed ging? En is er adequaat opgetreden?’'