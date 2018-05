P.C. Hooft-prijs uitgereikt in Literatuurmuseum

Buurman is reddende engel bij brand in flat Voorburg

16:13 Een bewoonster van een woningcomplex in Voorburg heeft haar leven te danken aan een medebewoner. Toen er op maandagnacht brand uitbrak in haar slaapkamer aarzelde buurman Hamza geen moment. Hij klom over de stijgers langs de galerij en trok de vrouw via het slaapkamerraam uit de vuurzee.