Pa gaf twee stenengooiende knullen een paar klappen: ‘Wat jullie doen, dat is heiligschennis’

Column Laat bos niet verdwijnen: Madurodam groei onder de grond, je moet nooit hoger kakken dan je gat staat

6 mei Hartstikke leuk natuurlijk, dat Di-rect gisteren een groots concert gaf vanuit de kleinste stad van Nederland. Goeie reclame. Maar op de achtergrond is de lieflijke miniatuurenclave verwikkeld in een bikkelharde strijd om zesduizend (!) vierkante meters beton bij te bouwen - ten koste van de bosrijke omgeving. Let op: dit is niet zomaar een bos – dit is onze geboortegrond.