Paagman opent filiaal in Mall: 'Ambities van centrum sluiten goed aan bij die van ons als boekhandel’

De Haagse boekhandel Paagman opent begin 2020 een nieuwe winkel in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Na filialen in de Frederik Hendriklaan, de Lange Poten en de Choorstraat in Delft wordt dit de vierde winkel voor Paagman.

In een tijd waar andere boekenwinkels het niet redden, lijkt Paagman dat dus wel voor elkaar te krijgen. Het bedrijf groeit zelfs. Deze nieuwe, bijna 700 vierkante meter grote vestiging van Paagman onderstreept volgens algemeen directeur Fabian Paagman het vertrouwen dat het bedrijf heeft in zowel het nieuwe winkelcentrum als het bestaansrecht van innoverende boekwinkels.

Toegankelijk

,,Wij voelden ons vanaf het eerste begin al aangesproken door de ambities van Mall of The Netherlands'', zegt Paagman ,,Deze sluiten aan op datgene waar wij als boekhandel voor staan: innovatief en hoogwaardig, maar tevens toegankelijk en zeer aantrekkelijk. We willen als boekhandel blijven vernieuwen, inspireren en verleiden. We zijn er om de boeken en literatuur te vinden die je zoekt, maar vooral ook om datgene te bieden waar je níet direct naar op zoek bent, maar wel wilt lezen, wilt weten, wilt beleven en wilt hebben. Dat sluit zonder meer aan bij Mall of the Netherlands in het on-Nederlandse winkelconcept dat ze realiseert aan de rand van Den Haag.''

Volgens Paagman wordt het voormalige winkelcentrum Leidsenhage, dat wordt getransformeerd tot de Mall of the Netherlands, 'een shoppingmall van Amerikaanse allure'. ,,Het wordt kosmopolitischer en moet mensen uit heel Nederland aantrekken. Daar zal de identiteit van onze nieuwe winkel op aansluiten.''

Succesformule

De nieuwe Paagman-winkel is ontworpen door de designers Nomnom, samen met architectenbureau +31architects. Wat hun 'succesformule' is, kan Fabian Paagman moeilijk zeggen. ,,De rode draad is kwaliteit. Maar je moet blijven innoveren en investeren. En we zijn breed, specialistisch en sterk online.''

Daarnaast kenmerkt het concept van Paagman zich door het regelmatig organiseren van gratis te bezoeken lezingen en interviews met lokale, nationale en internationale auteurs.

Faillissement

Overigens wordt het niet de eerste boekenwinkel met de naam Paagman, die in Leidschendam de deuren opent. De broer van Fabian Paagmans grootvader had ook een aantal boekwinkels. In 2011 werden vestigingen in Leidschendam, Rijswijk en Zoetermeer gesloten na een faillissement. Zakelijk hebben de twee bedrijven niets met elkaar te maken.

De Mall of the Netherlands wordt het grootste winkelcentrum van Nederland. Er is een versmarkt, verschillende (inter)nationale winkelketens, een bioscoop en meer. Verdeeld over 117.000 vierkante meter zijn er 280 winkels en 45 eetgelegenheden. Met de realisatie is meer dan 500 miljoen euro gemoeid.

