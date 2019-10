Paagman opent gigantische winkel in Mall of the Netherlands

De Haagse boekwinkel Paagman opent in 2020 in de toekomstige Mall of the Netherlands in Leidschendam zijn deuren, dat meldt Indebuurt Den Haag. Het wordt voor de bekende boekhandelaar de vijfde vestiging, en de eerste in Leidschendam.