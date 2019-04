Paagman verstuurt gesigneerde boeken online: ‘Het is the next best thing’

De opa van Fabian Paagman was zijn tijd al vooruit toen hij in 1951 een kleine boekwinkel opende aan de Frederik Hendriklaan. Daar hield hij de eerste signeersessies met Anton Pieck en Tonke Dragt. Intussen is de winkel uitgebreid met een muziekwinkel, een postbalie en een kinderboekenwinkel en opende Paagman twee filialen in Delft en in het centrum van Den Haag.



,,Signeren is al lang niet speciaal meer", zegt Fabian Paagman. ,,Dus we moeten nieuwe manieren vinden om de concurrentie een stap voor te zijn. Als boekwinkel moet je opvallen, als schrijver ook en als journalist ook. Zo gaat het in elk vak. Onze kracht zit in het combineren van het fysieke en het online aanbod.”



,,Wanneer we het hebben over het fysieke aanbod, gaat het vooral om de ervaring", vertelt Paula van Kempen, communicatieverantwoordelijke bij Paagman. ,,Jaarlijks organiseren we zo'n 200 evenementen waarbij we vaak auteurs uitnodigen. Een boek kopen van een auteur die je gezien, gehoord en misschien zelfs gesproken hebt, geeft toch een extra dimensie aan de leeservaring. Een getekend boek maakt dat af."



Maar sommigen hebben niet de kans op die ervaring. ,,We kregen vaak vragen van mensen die niet konden komen, of we toch een exemplaar voor hen wilden laten signeren", vertelt Van Kempen. ,,Zo kwamen we op het idee om gesigneerde boeken online aan te bieden. Alle boeken van auteurs die de komende maand bij ons op bezoek komen, kunnen we laten signeren. Je kan zelfs om een persoonlijke boodschap vragen, maar het hangt ervan af of de auteur dat ook wil schrijven."