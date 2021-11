Paagman viert 70-jarig jubileum en breidt uit

Het naambord Paagman komt vanaf 1 april niet gelijk boven de Goudse boekenzaak te hangen. In eerste instantie gaat Verkaaik verder met de eigen naam en medewerkers. De winkel is 220 vierkante meter groot en er werken negen mensen. De komende tijd wordt gekeken naar de integratie van de organisaties.

Met de overname breidt Paagman nog verder uit buiten de Haagse stadsgrenzen. Eerder opende Paagman naast de al twee bestaande filialen in Den Haag ook een vestiging in Delft en een flagship-store in The Mall of the Netherlands.