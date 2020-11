Paaldansles voor jonge meisjes? ‘Het is verre van erotisch’

Den Haag houdt dit zonnige weekend goed in de gaten of er niet te veel mensen naar het strand komen

7 november Den Haag houdt dit zonnige weekend goed in de gaten of er niet te veel mensen naar de stranden en duinen komen. Het strand is een aanlokkelijke plek om te bezoeken in dit eerste weekend dat extra veel is gesloten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.