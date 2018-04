Paard brengt single van Di-rect en Dandana uit

Record Store Day is een wereldwijd evenement dat de opmars van vinyl viert. De jaarlijkse 7-inch single van Paard is ondertussen een ware traditie geworden. Het poppodium brengt de single met meerdere nummers dit jaar voor de vierde keer uit.

,,Gekozen is voor twee uiteenlopende muziektalenten die de naam van Den Haag als muziekstad hoog houden’’, schrijft Paard in een persbericht. ,,Paard en Di-rect gaan way back, een naam die dus niet kan ontbreken in onze 7-inch single serie. De afro-georiënteerde band Dandana stond voor het eerst op het Paard-podium tijdens het State-X New Forms festival. Sindsdien heeft de band niet stilgezeten en is het tijd om de bijzondere desertfunk afrobeat sound vast te leggen op plaat.''