Paardensportfotograaf Wim Huybers overleden na kort ziekbed

Huybers werd vrijdag 23 juni opgenomen in het ziekenhuis van Drachten voor onderzoek. De fotograaf bleek een vergevorderde vorm van kanker in zijn longen en in zijn lever te hebben. ,,Nog geen twee weken geleden kregen we het slechte nieuws te horen”, schrijft zijn zoon Bas Huybers op Facebook. ,,Resoluut gaf hij aan om voor kwaliteit van het leven te kiezen. De laatste week heeft hij thuis doorgebracht ondersteund door fantastische verpleegsters en dokter. Dagelijks hebben we, de familie en het gezin, hem kunnen spreken en afscheid kunnen nemen. Tot aan vanavond 17:28 uur hebben we dat kunnen doen. Zijn laatste woorden: ‘Ik heb een mooi leven gehad, ik hou van jullie’. Precies het afscheid zoals hij dat in gedachten had, een bevrijding.”