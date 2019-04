Paddenstoel van ANWB in de schijnwerpers

Wat is er te zien?

,,Het is een overzicht van de geschiedenis van de paddenstoel. Van de plek waar de allereerste verscheen, in Laren, ook wel paddenstoel nummer 1 genoemd, tot nu.‘’



Van de eerste tot de laatste dus.

,,Ja, de paddenstoel heeft verschillende verschijningsvormen gehad, is met zijn tijd meegegaan. Zo woog de eerste 160 kilo, de recentste weegt 7 kilo. Ze zijn moderner geworden, ook om ze bijvoorbeeld makkelijker te kunnen plaatsen. Een paddenstoel lijkt misschien klein, maar ze zitten nog een meter diep in de grond, zodat ze geen pootjes krijgen.‘’



Waarom is de paddenstoel zo kenmerkend voor de ANWB?

,,De paddenstoel is uitgegroeid tot een icoon. Hij is zelfs een keer uitgeroepen tot een van de meest aansprekende designmodellen van de twintigste eeuw.‘’



Vooral in de jaren 20 en 30 steeg het aantal explosief. Hoeveel zijn er nu?

,,Er staan er nu ongeveer 5000 in Nederland. Dat aantal is inmiddels gestabiliseerd. En we hebben tegenwoordig ook andere manieren om de weg te wijzen, zoals gps. Het is grappig dat ondanks de moderne hulpmiddelen de paddenstoel altijd is blijven bestaan. Hij is een blijvertje, we vinden de paddenstoel een sympathiek ding. Je kan gewoon niet verdwalen.‘’



Dus de paddenstoel blijft?

,,Ja, dat denk ik wel, ja!‘’



