Paden in Westduinpark gaan weer op de schop

Actie

Wethouder Richard de Mos (groenbeheer) wil er wat aan gaan doen. Als raadslid klom hij begin 2018 al in de pen om het Haagse stadsbestuur tot actie te manen, maar kreeg hij dat maar niet voor elkaar. Nu zit De Mos zelf aan de knoppen.



In overleg met mindervaliden, natuur- en gebruikersclubs wordt nagedacht over de manier waarop de 'ontoegankelijke zandpaden' het beste verbeterd kunnen worden, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. ,,In ieder geval is het de bedoeling om enkele zandpaden om te vormen tot halfverharde (schelpen)paden'', stelt een gemeentewoordvoerder desgevraagd.



Bovendien zijn er al een paar verbeteringen in het natuurgebied doorgevoerd. Zo zijn de wandelpaden in deelgebied De Plak tussen het Fuutpad en de strandopgangen negen en tien inmiddels verhard met schelpen, waarbij de steile delen zogeheten schelpenasfalt hebben gekregen, aldus wethouder De Mos.