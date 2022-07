Pak eens de tram naar Scheveningen, een betere plek om je opnieuw te verwonderen is er niet

De kans is namelijk groot dat je in diezelfde tram toeristen tegenkomt die onze pracht en praal nog nooit hebben gezien. Terwijl ze over de Kneuterdijk denderen vragen ze zich af wie dat paleis in de bocht eigenlijk bewoont en of er in de Kazernestraat vlakbij daadwerkelijk een kazerne is en waarom dat monument op Plein 1813 er staat. Ja, waarom staat dat er eigenlijk?