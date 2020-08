Pak ov-chipkaart maar alvast: Den Haag CS volgt 77 andere stations met gesloten poortjes

Blinde Mark ontwikkelt verkeers­lich­ten­app voor ‘levensge­vaar­lij­ke’ stad als Den Haag

30 augustus De wandeling naar zijn werk in Den Haag is voor de blinde Mark Scholten (55) elke dag weer spannend. Levensgevaarlijk soms, zeker bij oversteekplaatsen zonder rateltikker. Omdat veel lichten zo’n tikker niet hebben, of defect zijn, is Scholten begonnen met het ontwikkelen van een speciale verkeerslichtenapp. Enige ‘probleempje’: er zijn duizenden foto’s van verkeerslichten voor nodig.