Pakje Kunst uit de automaat van 11-jarige Jesse

Ook kunstwerken van de elfjarige Jesse Nijssen uit Den Haag gaan in de Pakje Kunstautomaat. ,,Ik heb zelf gebeld naar Cis Deyl, de directeur van MIAW. Dat was spannend”, zegt een van oor tot oor glimmende Jesse.



Want toen hij hoorde dat hij langs mocht komen, ging hij meteen aan de slag. ,,Ik heb speciaal een ansichtkaart getekend met een landschap. Rotsen, meeuwen, de zee, een schip en het strand. Plus wat dichtregels erbij.” Jesse vindt het jammer dat bijna niemand elkaar nog een ansicht stuurt. Dat verbindt ons met elkaar, legt hij uit. ,,Als ik een kaart stuur aan iemand, hebben wij contact. Dat voelt anders dan een appje, dat verdwijnt. Een kaart kun je bewaren.”



Op een van Jesse’s ansichtkaarten tekende hij naakte mensen met hoofden als televisies. Hij wijst naar hun handen en voeten. ,,Die zijn veranderd in afstandsbedieningen”, grinnikt hij. Nog eerder dan Jesse kon praten, was hij al aan het schilderen. Eerst met zand op het strand, later met kleurpotloden, nu met inkt en olieverf. Hij bladert door zijn tekenboek met honderden tekeningen en schetsjes. ,,Landschappen, dieren. Ook mensen vind ik leuk om na te tekenen, zoals mijn oma of tweelingbroer Skief. Hij speelt rugby.”



Naast pentekeningen, gaat Jesse ook voor het grote werk. Hij is druk met gezichten en abstract werk op doeken van één bij één meter. Op de vraag wat hij later wil worden, antwoordt Jesse direct: ,,Kunstenaar!” Cis Deyl was onder de indruk van het werk van de kunstenaar in wording. ,,Jesse Nijssen is een van de weinige mensen die voelt wat hij tekent. Dat zie je terug in zijn werk. Zijn schetsen van landschappen treffen perfect de sfeer. Je ruikt de zee en hoort de meeuwen krijsen. Ik ben blij dat hij meedoet.”