Pakketbezorger beroofd van scanner

Haagse hotels krijgen ‘onvoor­stel­ba­re klappen’: bezetting van 75 procent vorig jaar naar 5 procent nu

7:02 De coronacrisis dreigt op een onvoorstelbaar hoge verliespost uit te draaien voor wie in Den Haag zijn of haar boterham verdient aan vakantiegangers, dagjesmensen en congresbezoekers. ,,Het is dramatisch wat zich hier afspeelt.’’