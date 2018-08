Pakketbezorger redt egel van verdrinkingsdood

Zijn echtgenote, auteur Kim Heijdenrijk, plaatste een bericht over haar held op het sociale medium. ,,Mensen in Benoordenhout, jullie PostNL-pakjes komen iets later. Mijn man, uw bezorger, is zojuist in een sloot gesprongen om een egel te redden. Hij moet even naar huis om droge kleren aan te doen. Zoveel liefde voor deze held!''



Even later laat ze weten dat het volgens de Dierenambulance goed komt met het dier. De egel was zo verzwakt dat hij niet meer op eigen kracht uit het water had kunnen komen.



De dieren kunnen maar slecht tegen de aanhoudende hitte, merkte Egelopvang Zoetermeer eerder op. Ze zijn daardoor zo uitgedroogd dat ze ook overdag op zoek moeten naar water. Daardoor vallen de egels regelmatig in de sloot of worden ze door honden gegrepen.