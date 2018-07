Paleistuin is elke zondag een yogaparadijs

Het is yoga, weet je! En de yoga in de Paleistuin is vredig, maar niet zweverig. Sportief, maar zonder muziek waardoor je kan worden afgeleid. Precies zoals initiatiefnemer Zsoka Bernard het twee jaar geleden voor ogen had. Denk niet dat het nu alleen zo druk is vanwege het aanhoudende mooie weer. ,,We hebben twee jaar lang geen enkele zondagmorgen hoeven afzeggen'', zegt Bernard.



Ze is met haar man eigenaar van yogaschool Balanzs, met twee vestigingen in Den Haag en twee in Rotterdam. Twee jaar geleden ontstond het idee, geïnspireerd door tai-chiënde Chinezen in parken, om op zondagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur een gratis sessie te geven in de Paleistuin. ,,Om iets terug te doen voor de samenleving. Yoga is voor veel mensen ontoegankelijk vanwege het idee dat het zweverig en ook prijzig is.'' Een les bij Balanzs kost 14,50 euro.