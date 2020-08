Palestina, Ierland, Rwanda, Polen: ze doen weer allemaal mee aan een aangepast Embassy Festival

De medewerkers van evenementenbureau PROOOST aan het Noordeinde zagen al vroeg in het jaar de bui hangen. Nadat in april als gevolg van de coronamaatregelen al een dikke streep ging door The Live I Live, het jaarlijks muziekfestival in Den Haag rond Koningsdag, dreigden ook hun andere initiatieven, het Haags Uit Festival en Embassy Festival, in nevelen op te gaan.