Palingmaffia kan het schudden in Scheveningen

Den Haag wijst duurdere tramkaart­jes af: ‘Behoort nu al tot duurste van Europa’

13 maart Het stadsbestuur van Den Haag ziet niets in plannen van de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam (MRDH) om de tarieven in het openbaar vervoer omhoog te gooien. Ideetjes om de opbrengst van bus- en tramkaartjes te vergroten worden een voor een afgeserveerd in een reactie. Vervoerders als de Haagse HTM en de Rotterdamse RET willen graag kunnen spelen met de tarieven in het openbaar vervoer.