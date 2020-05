Pand in Zeeheldenkwartier bezet: ‘We pikken het niet meer’

Een groep twintigers bezet al een week lang een pand aan de Waldeck Pyrmontkade in Den Haag. Hiermee wil het een statement maken tegen de woningnood in de stad.

De groep protesteert onder de naam Short Stay? No Way! De activisten zijn tegen ‘de uitverkoop van de stad’, zoals zij zelf zeggen. ,,De aanhoudende coronacrisis heeft de woningnood en financiële schaarste niet alleen blootgelegd, maar ook versterkt. De consequenties worden zeker door ons als jongvolwassenen ondervonden. Sommigen wonen tot ver in de twintig bij hun ouders en staan al tien jaar op een wachtlijst voor een woning. Anderen betalen veel geld voor een kleine woning”, zegt Max, woordvoerder van de groep.

Het pand in het Zeeheldenkwartier werd op 1 mei bezet. ,,We maakten het vandaag pas bekend omdat we eerst huisvrede moesten creëren. Zo kunnen we niet zomaar ontruimd worden zonder bevel van de rechter.” De groep heeft het bezette pand bewust uitgekozen. ,,Er zaten hier jarenlang steunorganisaties tegen huiselijk geweld en voor jeugdondersteuning, maar de huur werd te duur. Toen is het opgekocht door een Amsterdams beleggingsfonds, dat er dertig luxe-appartementen van wil maken met een short-stay-constructie. Dat pikken we niet.”

Nut

Short-stay houdt in dat de huurders van de appartementen er maar kort verblijven, bijvoorbeeld voor vakantie of het gebruiken als werkplek. ,,Daar zien we het nut niet van in, want er is een groot woningtekort in Den Haag en de rest van het land.‘’

Voor de bezetting heeft de groep de eigenaar bericht. Ook de wijkagent heeft contact met hem opgenomen. ,,Gisteren kregen we bezoek van mensen die dranghekken neerzetten, zogenaamd om het pand te gaan slopen. De eigenaar zelf kwam ook langs. Die zei dat hij ons hier vandaag voor 10.00 uur weg wilde hebben, anders zou hij het pand gaan slopen. Net kwam hij weer langs en zag dat we niet van plan zijn weg te gaan.” Max wil niet zeggen met hoeveel personen ze in het pand zitten. Het plan van de groep is om te blijven en het pand te gebruiken om stabiele woningen te creëren.