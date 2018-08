Panda's in Omniversum

OM eist maand celstraf voor bekladden Joods monument in Den Haag

12:30 Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 32 dagen cel geëist tegen de man die in april het Joods Monument op het Rabbijn Maarsenplein in Den Haag bekladde met stift. Hij deed dat niet uit discriminatie: het was een impulsieve daad geweest. Toch vindt het OM straf op zijn plaats vanwege het speciale karakter van het monument.